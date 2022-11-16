Двое пострадали при взрыве баллона с газом в грузовике на Кубани

16 ноя. 11:49

Взрыв баллона с газом, предварительно, произошел в кабине грузового автомобиля на одной из улиц Краснодара в ночь на среду, ожоги получили два человека, информирует УМВД по Краснодару.

"Минувшей ночью в Краснодаре на Ростовском шоссе начался пожар в кабине грузового автомобиля. С места происшествия в больницу с ожогами увезли двух человек - 32-летнюю женщину и 43-летнего мужчину", - сообщили правоохранители.

Уточняется, что согласно предварительной версии, причиной инцидента мог быть взрыв баллона с газом. По факту проводится проверка.