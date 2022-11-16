Спецпредставители 11 стран собрались в Москве на заседание по Афганистану

16 ноя. 11:46

В Москве сегодня начало работу заседание "московского формата" по Афганистану на уровне спецпредставителей.

В качестве гостей на нынешнее заседание приглашены Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ и Турция, - передает РИА Новости.

Участники встречи обсудят военно-политическую, социально-экономическую и гуманитарную ситуацию в Афганистане, а также уделят внимание усилиям по укреплению региональной безопасности и стабильности и содействию межафганскому национальному примирению.

Ожидается, что по итогам встречи будет принято совместное заявление.

Напомним, "московский формат" по Афганистану был создан в апреле 2017 года. Он объединяет 11 стран, заинтересованных в афганском урегулировании. Это Россия, Афганистан, Китай, Пакистан, Иран, Индия, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан и Туркмения.