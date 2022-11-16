Эрдоган намекнул на проведение Турцией новой операции в Сирии

16 ноя. 11:43

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил благодарность лидерам всех стран, которые направили ему соболезнования в связи с терактом в Стамбуле. Об этом он сообщил сегодня по итогам участия в саммите "Большой двадцатки" (G20) на острове Бали.

"Мы благодарны всем за соболезнования, которые были направлены нам после теракта в Стамбуле. В будущем Турции и региона нет места терроризму", - цитирует его ТАСС.

"Террористы не смогут избежать горькой участи, которая их ожидает", - сказал глава государства, дав понять, что Турция может провести новую трансграничную операцию в Сирии.

Напомним, 13 ноября на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв. Его жертвами стали 6 человек, более 80 пострадали. Полиция задержала 50 подозреваемых в причастности к теракту, включая его исполнительницу.