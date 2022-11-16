Отели России внедрят стандарт "все включено"

16 ноя. 11:39

В следующем году в российских отелях могут появиться стандарты "все включено" и "ультра все включено", рассказал исполняющий обязанности президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский, пишет ТАСС.

Он ответил утвердительно вопрос журналистов о том, возможно ли внедрение таких стандартов в России в 2023 году.

По словам источника ТАСС на туристическом рынке, "всю включено" и "ультра все включено" могут быть утверждены в РФ до конца этого года. Они принципиально не отличаются от зарубежных и будут включать анимацию в отелях, спортивные мероприятия и детские клубы.

"Наш потребитель в первую очередь семейный, очень любит эту форму предоставления услуг. Несмотря на то, что базовая стоимость этого продукта дороже, по факту, эта форма оказывается даже дешевле для туриста, потому что дополнительные услуги, которые дети в большом количестве потребляют, заложены в стоимость", - пояснил Уманский.

В основном отели "все включено" будут располагаться в Краснодарском крае, Крыму, Московской области.