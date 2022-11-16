Проект турецкого газового хаба будет готов до конца года

16 ноя. 11:35

Турция намерена разработать дорожную карту по предложенному РФ газовому хабу до конца года, - заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез.

"До конца года мы уточним дорожную карту, которой будет следовать центр природного газа, который мы планируем создать в северо-западной части страны во Фракии", - цитирует Донмеза турецкий государственный телеканал TRT Haber, передает РИА Новости.

Анкара стремится провести эту зиму без проблем с точки зрения надежности поставок, Россия поставляет в страну около 44% газа, потребляемого в Турции, - добавил министр.

Напомним, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган ранее поручили детально и быстро проработать вопрос создания газового хаба в Турции, через который Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию.