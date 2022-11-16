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Проект турецкого газового хаба будет готов до конца года

Проект турецкого газового хаба будет готов до конца года

Турция намерена разработать дорожную карту по предложенному РФ газовому хабу до конца года, - заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез.

"До конца года мы уточним дорожную карту, которой будет следовать центр природного газа, который мы планируем создать в северо-западной части страны во Фракии", - цитирует Донмеза турецкий государственный телеканал TRT Haber, передает РИА Новости.

Анкара стремится провести эту зиму без проблем с точки зрения надежности поставок, Россия поставляет в страну около 44% газа, потребляемого в Турции, - добавил министр.

Напомним, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган ранее поручили детально и быстро проработать вопрос создания газового хаба в Турции, через который Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию.

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