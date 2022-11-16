Сироты получили квартиры в Тбилисском районе Кубани 

16 ноя. 11:30

Детям-сиротам из Тбилисского района Кубани вручили ключи от квартир, информирует пресс-служба администрации Краснодарского края.

Уточняется, что квартиры расположены в микрорайоне по улице Розовой. Они полностью готовы для проживания, а вблизи расположен детский сад, кабинет врача общей практики, работает общественный транспорт и строится школа.

«Всего в 2022 году квартиры получили 17 жителей района. Пусть это жилье будет новым этапом вашей счастливой жизни», - прокомментировал глава муниципалитета Евгений Ильин.