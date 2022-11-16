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Сироты получили квартиры в Тбилисском районе Кубани 

Сироты получили квартиры в Тбилисском районе Кубани 

Детям-сиротам из Тбилисского района Кубани вручили ключи от квартир, информирует пресс-служба администрации Краснодарского края. 
Уточняется, что квартиры расположены в микрорайоне по улице Розовой. Они полностью готовы для проживания, а вблизи расположен детский сад, кабинет врача общей практики, работает общественный транспорт и строится школа. 
«Всего в 2022 году квартиры получили 17 жителей района. Пусть это жилье будет новым этапом вашей счастливой жизни», - прокомментировал глава муниципалитета Евгений Ильин.

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