В России выявили 5 380 новых случаев COVID-19

16 ноя. 11:21

В России за минувшие сутки выявили 5 380 новых случая заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 966, в Санкт-Петербурге - 597, в Подмосковье - 147. В Краснодарском крае - 76, в Ставропольском крае - 51, в Крыму - 24, в Дагестане - 12, в Кабардино-Балкарии - 2, в Адыгее - 5, в Карачаево-Черкесии - 3, в Чечне - 4, в Северной Осетии - 4, в Ингушетии - 1.

Общее число инфицированных в России достигло 21 514 341.

Госпитализированы за сутки 1 219 человек. Выздоровели 6 906 пациентов, за все время - 20 919 237.

Умерло за сутки 63 человека, с начала пандемии - 391 212.