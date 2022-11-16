Туляки остались недовольны таганрогскими трамваями

16 ноя. 11:15

Жители Тулы остались недовольны прибывшими в город из Таганрога трамваями.

С мая 2022 года в Туле оказались три трамвая 71-407 "Уралтрансмаш", которые проработали в Таганроге с ноября 2013 года, также в Тулу из Таганрога передали 16 вагонов КТМ-71-619А, они были изготовлены в 2007-2008 годах и изначально работали в Москве, а в Таганрог их передали только в начале 2021 года, однако на улицы города они так и не вышли – их отдали "дальше", в Тулу. При этом заявленный производителем срок эксплуатации техники составляет 20 лет, - передает портал Юга.ру

"Что ж нам все б/у трамваи присылают? Может, поэтому все чаще они сходят с рельсов? Тула - город-герой, а подвижной состав старый! Москвичи покатались, теперь нам передали, а себе поновее взяли. Теперь вот и Таганрог "помог" - негодует жительница Тулы Надежда Забидарова.

Специалисты утверждают, что трамваи нормальные, но их нужно подготовить к выходу на линию и перекрасить.