Мужчина устроил стрельбу возле бара в Сочи

16 ноя. 11:03

Сотрудники полиции задержали мужчину, который устроил стрельбу около бара в Сочи, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Краснодарскому краю.

Установлено, что инцидент произошел на улице Чайковского, где двое посетителей бара вышли для выяснения отношений на улицу, где один из них, 41-летний местный житель, выстрелил в своего оппонента из травматического пистолета, причинив ему тяжкий вред здоровью.

"Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы задержали злоумышленника", - сообщают правоохранители.

По факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.