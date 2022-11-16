Лицемерие по-французски: Париж атаковал Баку после уверений в балансе 

Накануне Сенат Франции принял вторую за два года скандальную антиазербайджанскую резолюцию. Напомним, 25 ноября 2020 года, спустя всего две недели после завершения Карабахской войны, верхняя палата французского парламента документально призвала правительство признать независимость сепаратистского проекта Еревана в Карабахском экономическом районе Азербайджана. 15 ноября 2022 года в виде резолюции был оформлен повторный призыв по карабахским сепаратистам с дополнением о введении санкции против азербайджанского углеводородного экспорта.



За документ с формулировкой "Призываем правительство Франции вместе со своими европейскими союзниками рассмотреть максимально адекватные средства в ответ на новые атаки Азербайджана, включая введение запрета на импорт азербайджанских газа и нефти" проголосовали 295 сенаторов из 332 участвовавших в голосовании. Один проголосовал против, остальные воздержались.



Прежде всего необходимо подчеркнуть, что, как и резолюция 2020 года, принятый вчера документ не имеет юридической силы. Сенат Франции не обладает полномочиями к чему-либо обязывать правительство, он может лишь формировать рекомендации и призывы, не имеющими юридической силы. Два года назад МИД Франции немедленно отверг первую резолюцию – тогда госсекретарь при ведомстве Жан-Батист Лемуан пояснил, что с точки зрения Парижа антиазербайджанские шаги никому не принесут пользу. "Это не политика правительства Франции, это не политика Армении, это не политика наших партнеров", - сказал Лемуан.



В итоге первая скандальная резолюция никакого реального эффекта не имела, Париж не стал признавать независимость карабахских сепаратистов от Азербайджана, а в политическом плане призыв Сената воспринимался как значительный, но системный проармянский шаг режима Эммануэля Макрона, поддерживавшего Ереван во время всей Отечественной войны Азербайджана. После войны Париж принялся укреплять связи с режимом Никола Пашиняна и незаконно провозить своих политиков в Карабах в пиар-целях: во Франции живет одна из крупнейших армянских диаспор, и заигрывание с ней дает истеблишменту и дополнительное финансирование, и дополнительные голоса на выборах.



Со второй резолюцией ситуация иная, прежде всего потому, что она была принята в новых условиях. Война закончилась более двух лет назад, около года назад армяно-азербайджанское урегулирование перешло в активную фазу, а в последние месяцы в него энергично стремятся зайти все крупные западные игроки: Брюссель провел уже пять раундов переговоров Ильхама Алиева и Никола Пашиняна, в Вашингтоне прошло несколько встреч представителей двух стран высокого уровня. При этом основным форматом урегулирования остается треугольник Россия-Азербайджан-Армения, в рамках которого было подписано фундаментальное для послевоенных процессов Трехстороннее заявление от 9-10 ноября 2020 года о прекращении Карабахской войны.



Как и Россия, Брюссель и Вашингтон стремятся сохранить баланс между сторонами урегулирования, поскольку им, независимо от целей, необходимо полноценное возвращение на Южный Кавказ – и в Армению, и в Азербайджан. Интерес к Азербайджан у Европы связан с экономикой, ведь республика способна помочь европейцам с решением энергетических проблем, а интерес к Армении – с политикой, так как режим Никола Пашиняна ищет возможности для ослабления российского влияния и ухода в евроатлантическую сферу вслед за Грузией. США в большей степени важен момент геополитического противостояния с Россией в регионе, а для этого требуется сохранение контактов и с Ереваном, и с Баку.



Однако Франция ведет себя по-другому. В прошлом один из трех основных посредников в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта, Париж еще в 2020 году де-факто лишил себя места в региональных процессах своей односторонней политикой. Время от времени французские политики самого высокого уровня, включая Эммануэля Макрона, заявляют о приверженности нормализации отношений Азербайджана и Армении, но почти сразу после этого выступают с антиазербайджанскими заявлениями в расчете на одобрение французской общины армянской диаспоры. Можно сказать, что в отношении Южного Кавказа Франция сейчас копирует поведение Армении, которую поддерживает: формальные слова о конструктивности своей позиции и тут же все возможные обвинения в адрес Азербайджана.



Такое поведение является эталоном политического лицемерия. Эммануэль Макрон встречается с Ильхамом Алиевым в Праге 7 октября, улыбается ему, говорит о путях выхода к мирному договору Азербайджана и Армении, а через неделю на французском ТВ, сдвинув брови, обвиняет Баку в преступлениях, совершенных Ереваном, и заявляет, что Франция никогда не бросит Армению. Четыре дня назад Макрон позвонил президенту Азербайджана и заявил, что поддерживает армяно-азербайджанское урегулирование, а вчера Сенат Франции принял резолюцию с призывом ввести санкции против Баку. Действуя столь очевидно лицемерно, Париж попросту прогоняет сам себя с Южного Кавказа, поскольку Азербайджан не приемлет французскую предвзятую политику, основанную на двойных стандартах и фактически поддерживающую реваншистские настроение в верхах Армении.



Вторая резолюция не имеет силы, как и все документы Сената Франции, и французское правительство вряд ли станет заниматься санкционным давлением на Азербайджан – прежде всего потому, что оно бесперспективно. Во-первых, ЕС на уровне Еврокомиссии заявил о заинтересованности в расширении азербайджанского газового импорта. Во-вторых, страны, закупающие энергоресурсы в Азербайджане, проголосуют против санкций, и их отношение к Парижу из-за подобного проекта испортится. В-третьих, Евросовет не захочет расставаться с посредничеством в армяно-азербайджанском урегулировании, а ему точно настанет конец при попытке евроструктур выступить против Баку. Однако бесперспективность призывов французских сенаторов не отменяет политического эффекта этого документа.



Еще 14 октября была представлена петиция французской общины азербайджанской диаспоры с обращением к Сенату Франции о недопустимости принятия резолюции против Баку. Петиция собрала свыше 110 тыс подписей. Подписывались граждане Франции, обращаясь к своим властям с требованием не наносить вред азербайджано-французским контактам. Но этот вред все равно был нанесен, и таким образом Париж де-факто поставил точку в вопросе своего участия в нормализации отношений Азербайджана и Армении. Отныне Париж участвует только в разжигании конфронтации на Южном Кавказе, поддерживая Ереван и атакуя Баку. МИД Франции, конечно, может выступить со словами, что резолюция ничего не значит, но теперь лицемерие французских властей стало настолько откровенным, что даже непонятно, зачем им лгать в глаза Азербайджану.



Каковы последствия этого события? С одной стороны, из мирных процессов окончательно ушел один из стопоров, что, казалось бы, хорошо. Париж раскрыл свои карты, и теперь ни Баку не нужно тратить на него свое время, ни Москве беспокоиться, что Макрон как-то помешать российским усилиям по урегулированию. Франция больше не конкурент России в посредничестве между Азербайджаном и Арменией, это в прямом смысле сдача дипломатических позиций. Французская угроза теперь сосредоточена только на армянском геополитическом фронте, Париж объявляет открытой борьбу с Москвой за Ереван. Но с другой стороны – и это представляется более существенным – борьба Парижа за Ереван означает большую поддержку реваншистских планов режима Никола Пашиняна.



Франция может как расширить финансирование программ перевооружения армянской армии, так и увеличить поставки своего оружия в Армению, и прислать своих инструкторов для обучения ВС РА по стандартам НАТО, не говоря о французских наемниках, натурализацию которых Ереван отработал еще в Отечественную войну Азербайджана. Окончательный отказ Парижа от баланса на Южном Кавказе означает автоматический дисбаланс региона, поскольку один из крупнейших игроков выбрал себе сторону и начинает работать над усилением избранной стороны – Армении. К сожалению, это худший выбор, ведь Армения настроена на сохранение конфронтации с Азербайджаном. А значит, Франция будет работать на создание новой войны на Южном Кавказе.



Таким образом, юридической силы у второй резолюции нет, но последствия у нее будут, причем только негативные и весьма тяжелые.