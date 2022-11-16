Российской делегация отказали в присутствии на сессии ПА ОБСЕ в Варшаве

16 ноя. 11:02

Парламентарии России получили отказ в визах для участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ. Она состоится в Варшаве 24-26 ноября.

"Нами получен возмутительный ответ руководителя польской делегации в ПА ОБСЕ госпожи Бартош, в котором говорится, что она не видит никакой возможности для участия представителей РФ и республики Беларусь в осеннем заседании ПА ОБСЕ в Варшаве", - заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам, руководитель сенаторской части делегации в ПА ОБСЕ Владимир Джабаров.

Он добавил, что по словам главы польской делегации, "допуск упомянутых лиц к осенней сессии ПА ОБСЕ в Варшаве нарушил бы принцип солидарности с Украиной".

Джабаров уверен, налицо очередное вопиющее нарушение Тбилисской декларации ПА ОБСЕ 2016 года, предусматривающее предоставление государствами-участниками ОБСЕ беспрепятственного доступа всем членам ассамблеи к участию во всех мероприятиях ОБСЕ.