На Крым надвигается шторм со снегом

16 ноя. 10:47

Уже завтра в Крыму ожидаются усиление ветра и сильные осадки с мокрым снегом, объявлено штормовое предупреждение, - сообщает главное управление МЧС по региону.

"В связи с прохождением активного фронтального раздела днем 17 ноября, ночью и утром 18 ноября в Крыму ожидаются дожди, 18 ноября с мокрым снегом, местами очень сильные осадки. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с, порывы 25-28 м/с", - говорится в сообщении МЧС со ссылкой на данные Крымского гидрометцентра, передает "Интерфакс".

В пятницу температура воздуха резко понизится и составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, - говорится в сообщении Крымского гидрометцентра.

Напомним, сегодня в Крыму ожидается до 15 градусов тепла при юго-западном ветре в 8-13 м/с.