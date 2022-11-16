Ингушский "Армхи" откроется для горнолыжников в декабре

16 ноя. 10:41

Этой зимой в Ингушетии впервые за два года для туристов будут открыты для катания горнолыжные трассы на всесезонном курорте "Армхи".

"Мы запускали горнолыжные трассы в 2020 году, затем, по ряду причин, был сделан перерыв, и вот в наступающий зимний сезон планируем снова открыть их примерно 15−20 декабря", - сообщил председатель комитета по туризму Ингушетии Беслан Мизиев, пишет ТАСС.

На курорте две горнолыжные трассы - 1 200 метров и 250 метров (учебная). Трассы оснащены кресельными подъемниками, рассчитанными на поток в 1 200 человек.

"Так же, как и во многих местах Северного Кавказа, у нас есть система искусственного снегообразования, которая позволяет моделировать трассу и продлевать сезон лыжного катания", - добавил Мизиев.

В вечернее время туристы могут посещать горные башенные комплексы, там появилось освещение.

"Также в "Армхи" есть санаторно-курортное лечение в лоне живописнейшей природы, которая сама по себе оказывает благотворное влияние, здесь лечат сердечно-сосудистые заболевания, систем органов дыхания, костно-мышечной системы", - отметил чиновник.

Горнолыжный курорт "Армхи" расположен на высоте 1,5 тыс м над уровнем моря.