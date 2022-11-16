Смертельное ДТП с автобусом произошло в Дагестане 

16 ноя. 10:20

Один человек погиб в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Бабаюртовском районе Дагестана.

«Сегодня, приблизительно в 19:30, на 414-м километре автодороги Астрахань – Махачкала, в Бабаюртовском районе, произошло столкновение грузового автомобиля „Камаз“ с пассажирским автобусом. В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия скончался один пассажир автобуса», - информирует пресс-служба МВД по Дагестану.

Как сообщили в региональной прокуратуре, пассажирский автобус столкнулся с полуприцепом грузового автомобиля вследствие несоблюдения правил дорожного движения. В результате аварии помощник водителя автобуса от полученных травм погиб на месте. Среди пассажиров автобуса пострадавших нет. По факту происшествия проводится прокурорская проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.