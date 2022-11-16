Часть школ и детсадов Ставрополья закрыли из-за угрозы минирования

16 ноя. 10:19

Часть детских садов Ставрополья сегодня закрыли на один день, а школ перевели на удаленку в Георгиевском округе Ставропольского края после полученных анонимных сообщений о минировании, - сообщил глава округа Андрей Зайцев.

"Cегодня утром поступили сообщения о минировании нескольких школ и детских садов округа", - написал Зайцев в своем Telegram-канале.

Правоохранительные органы оперативно проводят проверку и обследуют здания.

"Учитывая нынешнюю обстановку, и в связи с тем, что данная ситуация касается вопроса безопасности детей, было принято решение сегодня на один день закрыть детские сады и перевести школы на удаленку", - отметил он.