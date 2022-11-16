Цены в отелях Турции на следующее лето вырастут на 30-50%

16 ноя. 10:11

Турецкие отели готовятся поднять цены на лето 2023 года на 30-50%, причина в высоком спросе, инфляции и повышении зарплат сотрудников, рассказали представители гостиничного бизнеса страны, пишет "Интерфакс".

Инфляция в Турции в этом году впервые за 25 лет превысила 85%. "На некоторые продукты цены выросли в пять раз. Чашка кофе подорожала с 15 лир до 55 (около 180 рублей - ИФ). Государство также повысило минимальные зарплаты работников. Поэтому мы вынуждены на следующий год повышать цены, чтобы компенсировать затраты", - рассказал представитель отеля Seven Seas Gravel Select в Кемере Гюнай Шабан.

Он добавил, что на следующее лето цены в евро вырастут не менее чем на 50%. Сейчас в рамках раннего бронирования тур на лето 2023 года обойдется на 20% дороже - со скидкой 30%.

"В Турции очень большая инфляция, цены растут. Кроме того, нам нужно развиваться и поддерживать уровень сервиса, который напрямую зависит от зарплат, от того, насколько мотивирован сотрудник", - сообщила представитель крупной гостиничной группы Kilit Hospitality Global Гюзель Кыйяк.

Она уточнила, что на следующий год рост цен в среднем составит от 30 до 50%. "В этом году у нас была цена 90-95 евро в двухместном номере, в следующем году она будет 130-140 евро", - пояснила Гюзель Кыйяк.

Загрузка турецких отелей в ноябре такая же как в августе, много бронирований на зиму.

"Отели заполнены, самолеты заполнены, и такого же ажиотажа мы ожидаем на следующий год. Если сейчас покупать номера по акциям раннего бронирования, мы предлагаем скидки 30% от контрактных цен. То есть, повышение составит 20%", - поделилась она.

Рабочая встреча зарубежных отельеров с российскими турагентствами была организована туроператором Coral Travel.