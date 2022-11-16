Эрдоган: Турция продолжит диалог с Россией

16 ноя. 10:02

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным транспортировку российских удобрений и аммиака.

"Про зерно я сказал, объем вывезенного (из украинских портов) превысил 10 млн т. Тут важны, конечно, и удобрения, и аммиак. В этом отношении ведется работа. Как только вернусь, мы переговорим с уважаемым Путиным, обсудим транспортировку российского удобрения и аммиака. Рассчитываем на продление работы (зерновой сделки) минимум на год", - сказал Эрдоган на пресс-конференции на Бали, передает РИА Новости.

Также Турция продолжит развитие отношений и диалог с Россией, - заявил Эрдоган.

"Мы продолжим развитие отношений и диалог с Россией. Метод подстрекательства России считаю неправильным. Путь к миру проходит через диалог. Мы хотим мира во всем мире. Как только вернусь, мы продолжим нашу "телефонную дипломатию" с уважаемым президентом РФ Путиным", - отметил Эрдоган.