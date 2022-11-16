В Москве зафиксирована самая холодная ночь с начала осени

16 ноя. 9:48

Минувшей ночью в Москве температура воздуха опускалась до минус 4 градусов, сообщили в метеобюро столицы о данных, полученных на метеостанции на ВДНХ в 6:00 среды.

"Прошедшая ночь в городе стала самой холодной с начала нынешней осени", - говорится в сообщении.

Предыдущей самой холодной ночью стало 25 октября, тогда в Москве было минус 2,8 градуса.

"Нынешний ноябрь в столице пока на 2,5-3 градуса теплее климатической нормы", - отметили в метеобюро.

Ранее синоптики пообещали зимнюю морозную погоду в столичном регионе, значительное похолодание случится в ночь с субботы на воскресенье.