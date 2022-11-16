Эрдоган: в НАТО считают, что упавшая в Польше ракета не имеет отношения к РФ

16 ноя. 9:41

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что ряд стран НАТО, после обсуждения инцидента с ракетой в Польше, пришли к выводу, что она не имеет отношения к России.

Также он отметил, что лично также считает Россию непричастной к инциденту с упавшей в Польше ракетой.

"Я вынужден уважать позицию России, которая заявила, что это не ее ракета. Для нас это важно", - сказал Эрдоган, отвечая на вопрос ТАСС по итогам участия в саммите Группы двадцати на острове Бали.

Кроме того, турецкий лидер назвал важными заявления президента США Джо Байдена о том, что "это были ракеты не российского производства" и высказался за проведение детального расследования инцидента.