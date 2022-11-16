СМИ: участники саммита G20 одобрили итоговую декларацию

16 ноя. 9:41

Декларация лидеров стран G20 по итогам саммита на индонезийском острове Бали одобрена, - сообщило сегодня агентство Reuters со ссылкой на источники.

Официальной информации по этому поводу организаторы пока не предоставили, известно лишь, что проект документа содержал 50 пунктов, однако неизвестно, вносились ли в него какие-либо изменения, - передает ТАСС.

Так, в проекте документа отмечалось, что большинство стран G20 "резко осуждает конфликт на Украине", но среди них есть и "другие мнения по поводу этой ситуации". Также признавалось, что конфликт на Украине "обострил существующие проблемы мировой экономики".

В очередном из пунктов говорилось, что "нынешняя эпоха не должна стать эпохой войны". Кроме того, в документе отмечается недопустимость применения или угрозы применения ядерного оружия.

Также в проекте документа дается высокая оценка и подчеркивается важность зерновой сделки. Отмечается "необходимость всеобъемлющей, своевременной и последовательной реализации" этого соглашения.

Основная часть проекта коммюнике посвящена проблемам, которые обсуждаются на нынешнем саммите: продовольственной и энергетической безопасности, цифровой трансформации и здравоохранению.