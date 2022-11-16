МИД Азербайджана: решительно отвергаем резолюцию, принятую Сенатом Франции

16 ноя. 9:22

Министерство иностранных дел Азербайджана сделало заявление в связи с принятой накануне Сенатом Франции резолюцией.

"Принятая Сенатом Франции 15 ноября 2022 года резолюция под названием "Применение санкций против Азербайджана и его немедленный выход с территории Армении, требование соблюдения соглашения о прекращении огня от 9 ноября 2020 года и содействие всем инициативам, направленным на установление прочного мира между двумя странами", которая совершенно далека от истины, отражает ложные и клеветнические положения и носит открытый провокационный характер, служит подрыву процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией", - говорится в заявлении.

В МИД Азербайджана указали, что данная резолюция, не имеет никакой юридической силы и наглядно демонстрирует предвзятую и однобокую политическую позицию Франции - страны, заявившей о намерении содействовать мирному процессу в регионе.

"В целом все надуманные претензии, упомянутые в резолюции, показывают, что ее авторы не осведомлены об исторических фактах и​​текущей ситуации в регионе", - отмечается в заявлении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

В МИД с сожалением подчеркнули, что резолюция французского Сената в очередной раз игнорирует почти 30-летнюю оккупацию Арменией территорий Азербайджана, массовые убийства мирного населения, разграбление городов и сел, зверское вытаптывание прав сотен тысяч внутренне перемещенных лиц, проведение Арменией политики этнических чисток на исторических землях Азербайджана, а также восстановительные и реконструкционные работы Азербайджана после освобождения территорий в 2020 году.

"Что касается абсурдных идей о так называемом образовании под названием "Нагорный Карабах" в резолюции, еще раз напоминаем сенаторам, что Карабахский регион, являющийся международно признанной территорией Азербайджана, является неотъемлемой частью Азербайджана, права и безопасность армянского населения, проживающего в этом регионе, являются внутренним делом Азербайджана, и они будут обеспечены в соответствии с Конституцией Азербайджанской Республики", - подчеркивается в сообщении.

В министерстве констатировали, что, поощряя реваншистские силы в Армении, эта резолюция не служит миру, стабильности и прогрессу в регионе и далека от упомянутого в названии резолюции "содействия прочному миру".

"Мы решительно отвергаем очередную резолюцию, принятую Сенатом Франции", - заявили в МИД Азербайджана.