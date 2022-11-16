Президент Казахстана отверг попытки оправдать январские беспорядки

16 ноя. 9:18

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев жестко осудил попытки представить январские беспорядки народным восстанием.

"В критический для судьбы страны момент наш народ проявил беспримерное единство и решительность. Мы показали, что готовы пойти на любой риск ради защиты нашей государственности. Весь народ Казахстана в эти трудные дни переживал за алматинцев. К сожалению, сейчас мы видим попытки оправдать преступные деяния и представить их как народное восстание", - сказал Токаев сегодня на встрече с общественностью Алма-Аты, передает РИА Новости.

Надо четко различать мирные митинги населения и кровавые преступления, совершенные бандитами, - отметил президент, напомнив: лишь благодаря решительным и смелым действиям власти смогли достаточно быстро восстановить законность и порядок.

"В тот момент любое промедление привело бы к тому, что бандиты, почувствовавшие свою безнаказанность, растерзали наш любимый город. В те черные дни заговорщики и радикалы посягнули на устои нашего государства. Они использовали мирные митинги для того, чтобы разрушить стабильность в нашей стране. Здесь нужно четко отделить причины мирных демонстраций и цели заговорщиков, пытавшихся осуществить государственный переворот", - отметил он.

К январской трагедии привели "девальвация идеи справедливости, взаимное отчуждение государства и общества". "На мирные демонстрации вышли люди, десятилетиями страдавшие от системных социально-экономических проблем. Это понятно. Однако у преступных элементов были другие мотивы. Используя заранее подготовленных провокаторов и бандитов, они превратили протесты граждан в массовые беспорядки", - сказал Токаев.

Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители Жанаозена и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. В результате беспорядков погибли 238 человек, в том числе 19 силовиков.