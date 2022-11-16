При взрывах автомобилей в Стамбуле никто не пострадал

16 ноя. 8:48

Пострадавших в результате ЧП в районе Фатих в Стамбуле нет.

Ранее сообщалось, что подозрения на теракт сняты. Пожар начался с одного автомобиля, владелец которого во время движения заметил дым из машины и припарковался, обратившись за помощью. "Пламя полностью охватило автомобиль и перекинулось на четыре машины, припаркованные на обочине. Пламя также повредило здание и банкомат неподалеку от места происшествия. Пострадавших нет", - пишет издание Yenicag.

Пожар был оперативно потушен. Всего в результате инцидента пострадали шесть автомобилей, они были вывезены эвакуаторами.