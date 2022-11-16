СМИ: ракета, упавшая в Польше, была выпущена Украиной

16 ноя. 8:34

Самолет НАТО отследил траекторию ракеты, упавшей на востоке Польши, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника.

"Разведданные с курсом ракеты были предоставлены НАТО и Польше", - отмечается в сообщении.

Самолет альянса, отследивший ракету, совершал штатный разведывательный полет вокруг территории Украины, во вторник он пролетал над территорией Польши.

Ранее президент США Джо Байден отметил, что "с точки зрения траектории маловероятно, что она (ракета) была выпущена из России".

Associated Press со ссылкой на американских чиновников передает, что ракета, упавшая в Польше - украинская.

"Первоначальные данные указывают на то, что ракета, попавшая на территорию Польши, была выпущена украинскими силами по приближающейся российской ракете", - сообщает агентство.