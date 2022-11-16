Минобороны Азербайджана сообщает об очередной армянской провокации

16 ноя. 8:23

Позиции азербайджанской армии в ночь на среду подверглись обстрелу по двум направлениям - в Кельбаджаре и Агдаме, сообщается на сайте министерства обороны Азербайджана.

Позиции азербайджанской армии 15 ноября в 21:40 подверглись обстрелу из стрелкового оружия со стороны подразделений ВС Армении с позиций в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района в направлении населенного пункта Моллабайрамлы Кельбаджарского района.

"Кроме того, 16 ноября в 00:50 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии на территории Агдамского района", - говорится в сообщении.

Азербайджанские военные, дислоцированные в указанных направлениях, предприняли адекватные ответные меры, добавили в Минобороны республики.