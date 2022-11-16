Максимальный уровень угрозы терактов ввели в трех аэропортах Москвы

16 ноя. 8:10

В аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово с 10 ноября действует максимальный уровень угрозы терактов, пишут "Известия" со ссылкой на письмо Ространснадзора в адрес руководства авиагаваней и перевозчиков.

"Установить с 10 ноября 2022 года прямую степень угрозы совершения носящего террористический характер акта незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса, соответствующую уровню безопасности № 3", - цитирует издание документ, подписанный врио начальника управления Госавианадзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по ЦФО Ираклием Меладзе.

Отмечается, что столичные аэропорты были заранее уведомлены о необходимости принятия дополнительных мер безопасности.

По сообщениям Шереметьево и Домодедово, на авиаузлах х действуют в рамках необходимого уровня защиты. Во Внуково давать комментарии отказались, также как и в Пулково (Санкт-Петербург), где по сведениям источники "Известий" ввели третий, максимальный уровень безопасности. В Пулково заявили, что выполняются все предписанные меры транспортной и авиационной безопасности.