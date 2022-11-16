Крымский мост в среду встал до 16.00

Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановлено в среду до 16.00, проводятся технологические работы, информирует пресс-служба министерства транспорта региона.
"Шестнадцатого ноября с 04.00 до 16.00 движение автомобилей по Крымскому мосту в связи с проведением технологических работ будет остановлено", - сообщили в ведомстве.
Граждан призвали на это время воздержаться от поездок из Крыма в Краснодарский край и обратно.
Грузовым автомобилям рекомендуется выбирать маршруты через новые регионы для проезда из Крыма.