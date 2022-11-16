СМИ: причиной ЧП в Стамбуле стала неисправность автомобиля

16 ноя. 7:35

Автомобили в районе Фатих в центре Стамбуле загорелись в результате технической неисправности одного из них, пишет газета Sozcu.

Ранее Haberturk сообщал, что в районе Фатих прогремел взрыв, огонь охватило несколько автомобилей.

Владелец автомобиля, с которого начался пожар, рассказал, что "во время движения появился запах дизельного топлива", пишет Sozcu. Как сообщает газета Sabah водитель заметил дым во время движения, после чего остановился на обочине и попросил помощи у окружающих.

Мужчина припарковал автомобиль у банкомата, вскоре после этого машина "начала загораться", затем огонь перекинулся на соседние автомобили.

Полиция и пожарные не нашли свидетельств того, что ЧП вызвано поджогом или терактом, отмечает газета.