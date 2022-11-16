Российского посла вызвали в МИД Польши

16 ноя. 7:23

В министерство иностранных дел Польши вызван посол России в Варшаве Сергей Андреев.

Согласно заявлению ведомства, "в 15:40 на территории села Пшеводув Хрубешовского района Люблинского воеводства упала ракета российского производства, в результате чего погибли два гражданина Польской Республики".

"В связи с этим министр иностранных дел Збигнев Рау вызвал посла Российской Федерации с требованием незамедлительно предоставить подробные разъяснения", - сообщили в МИД Польши.

Отметим, что президент республики Анджей Дуда заявил, что "в данный момент у страны нет однозначных доказательств, кто выпустил эту ракету". Дуда добавил, что можно сказать, "произошедшее было единичным случаем".

Для расследования инцидента приглашены специалисты. "Мы работаем над установлением всех причин произошедшего и всего, что случилось, с международными экспертами, которых мы пригласили в группу наших экспертов и следователей", - рассказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.