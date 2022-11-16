Байден: маловероятно, что ракета, упавшая в Польше, была выпущена из России

16 ноя. 6:52

Президент США Джо Байден после инцидента в Польше провел на Бали экстренную встречу с мировыми лидерами. Согласно его последующему заявлению, предварительная информация оспаривает утверждения о том, что в Польше упала ракета, выпущенная из России.

"Есть предварительная информация, которая оспаривает это. Я не хочу этого говорить, пока мы не расследуем все", - сказал американский лидер, отвечая на вопрос, "не слишком ли рано говорить, что ракета была выпущена из России".

По словам Байдена, "с точки зрения траектории маловероятно, что она была выпущена из России".

В Польше ранее сообщили, что во вторник на востоке страны на территории села Пшеводув упала ракета, погибли два человека.

"Как вы видели, я только что встретился с лидерами НАТО и Группы семи, мы обсудили последние события в Европе. И я проинформировал их о своих переговорах с президентом Польши [Анджеем] Дудой, а также с генеральным секретарем НАТО [Йенсом] Столтенбергом. И мы договорились поддержать расследование Польшей взрыва в сельской местности Польши вблизи украинской границы. И я намерен удостовериться, что мы выясним, что именно произошло", - подчеркнул Байден.

По итогам расследования коллективный Запад определит дальнейшие шаги.