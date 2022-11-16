Украинские порты покинули суда с продовольствием для Турции и Китая

16 ноя. 6:20

Во вторник из украинских портов вышли четыре сухогруза с зерном, они направляются в Турцию и Китай.

"Сегодня четыре судна покинули украинские порты, они перевозят в общей сложности 95,4 тысяч тонн зерна и другого продовольствия в рамках черноморской зерновой инициативы", - сообщает Совместный координационный центр (СКЦ).

Три сухогруза доставят в Турцию 40 тыс т пшеницы (Bozburun-M), 6,3 тыс т соевых бобов (Aysha M), 6,1 тыс т гороха (Nada).

Сухогруз Captain P Egglezos доставит в Китай 43 тыс т подсолнечного шрота.

В порты Украины направляются шесть судов, 15 ноября они прошли по морскому гуманитарному коридору.