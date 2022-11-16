Трамп выдвигает свою кандидатуру на выборы президента США в 2024  году

16 ноя. 6:12

Экс-президент США Дональд Трамп подал документы о выдвижении своей кандидатуры на участие в выборах президента в 2024 году, сообщил телеканал CNN.

"Документы Трампа поступили в Федеральный избирательный комитет", - информирует телеканал.

Сам Трамп также объявил, что будет бороться за пост президента в 2024 году. "Сегодня я объявляю о выдвижении своей кандидатуре на пост президента Соединенных Штатов", - заявил он, выступая в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

По оценкам CNN, намерение Трампа вновь стать главой США "может столкнуться с неисчислимыми препятствиями в ближайшие месяцы".