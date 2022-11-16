Отправить письмо Деду Морозу в Москве можно будет с 18 ноября

16 ноя. 3:25

В Москве с 18 ноября начнет работать почта Деда Мороза.

"18 ноября в столице появятся специальные почтовые ящики. Каждый желающий сможет написать и отправить письмо Дедушке Морозу и получить ответ", - говорится в сообщении московской усадьбы Деда Мороза на территории музея-заповедника "Кузьминки-Люблино".

Всего будет установлено 57 почтовых ящиков в 34 парках города. В течение сезона ящики для писем Деду Морозу появятся и в других частях столицы.

Также письма принимает Почта России, писать нужно на адрес: 109472, Москва, Кузьминский лес, в московскую усадьбу Деда Мороза.

Письмо Деду Морозу можно отправить и онлайн, на сайте dedmorozmos.ru.