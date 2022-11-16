В Стамбуле прогремел взрыв, горят несколько автомобилей

В районе Фатих в Стамбуле прогремел взрыв, в результате чего несколько автомобилей оказались охвачены пламенем. Об этом сообщает новостной портал Haberturk.
Во время пожара раздалось еще несколько взрывов. В настоящее время пожарные тушат загоревшиеся машины.
По данным агентства Demiroren, инцидент случился на улице Коджамустафапаша, которая находится всего в 5 км к западу от основных достопримечательностей Стамбула - мечети Айя-София и Голубой мечети.
Причина взрывов устанавливается. Информация о погибших и пострадавших не поступала, передает ТАСС.