Силы реагирования Евросоюза будут готовы к развертыванию в 2023 году

15 ноя. 23:55

В 2023 году силы быстрого реагирования Европейского союза численностью до 5 тыс человек должны быть созданы и готовы к развертыванию.

Об этом в преддверии встречи министров обороны Евросоюза в Брюсселе заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Сегодня мы обсудим два оперативных сценария, в которых Евросоюз может задействовать свои Силы быстрого реагирования. Они должны быть на практике готовы к оперативным действиям в следующем году", - цитирует главу европейской дипломатии ТАСС.