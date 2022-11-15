Промпарк появится на территории "Электроцинка" в Северной Осетии

15 ноя. 23:48

Руководство Северной Осетии намерено вместе с Уральской горно-металлургической компанией (УГМК) создать на территории бывшего завода "Электроцинк" промышленный парк, первые проекты могут запуститься уже в 2023 году, рассказал глава региона Сергей Меняйло.

"Мы с УГМК договорились, что они предоставляют соответствующий бизнес-план развития части этой территории, и мы совместно делаем управляющую компанию с республикой, начинаем ее использовать. Это территория промышленная, поэтому идет вопрос о размещении там малых производств с точки зрения промышленного технопарка", - приводит его слова ТАСС.

Глава Северной Осетии уточнил, что проект могут начать воплощать в жизнь в следующем году.