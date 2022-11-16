Турция удвоит сокращение выбросов

Пока страны подтверждали свою приверженность борьбе с последствиями изменения климата в ходе саммита COP27 в Египте, Турция обновила свои планы по сокращению выбросов.

Как отмечает турецкая "Сабах", согласно новому плану Анкрары, направленному на борьбу с изменением климата, Турция почти удвоила ключевой показатель своего определяемого на национальном уровне вклада до 41 процента. Как заявил турецкий министр окружающей среды, градостроительства и изменения климата Мурат Курум на саммите в Шарм-эль-Шейхе, Турция обновила свои цели на 2030 год. "Вместо того, чтобы сократить выбросы на 21 процент, как это было запланировано ранее, мы почти вдвое увеличим эти показатели", - сказал Курум, представив новую цель - сокращение выбросов на 41 процент. Курум также сообщил, что Турция официально подала заявку на проведение в 2026 году саммита ООН по климату COP31.

В 2020 году выбросы Турции составили 530 миллионов тонн углекислого газа, что составляет 1 процент от глобальных показателей. На сектор электроэнергетики приходилось 24,1% от общего объема выбросов, далее следовал производственный сектор с 21,2%. Доля выбросов от транспорта составила 15,8%, на застройку пришлось 13,8%, а выбросы от отходов составили 11,1%. На сельскохозяйственный сектор пришлось 9,3% выбросов, а остальные 4,7% у судоходства и нефтегазового сектора Турции.

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Климатологи говорят, что последние годы ознаменовались разрушительными наводнениями и беспрецедентной жарой, серьезными засухами и мощными штормами. Все это – несомненные признаки чрезвычайной климатической ситуации. В то же время миллионы людей во всем мире сталкиваются с последствиями кризисов в областях энергетики, продовольствия, доступа к водным ресурсам, а также с ростом цен. Это усугубляется серьезными геополитическими конфликтами и напряженностью. В этом неблагоприятном контексте некоторые страны начали тормозить или сворачивать политику по борьбе с изменением климата и нарастили использование ископаемого топлива.

По данным Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата, выбросы парниковых газов необходимо сократить на 45% к 2030 году по сравнению с уровнем 2010 года, чтобы достичь ключевой цели Парижского соглашения - ограничить рост глобальной средней температуры полутора градусами Цельсия к концу этого века по сравнению с доиндустриальными уровнями. Это крайне важно для того, чтобы избежать наихудших последствий изменения климата, включая более частые и сильные засухи, экстремальную жару и наводнения.

Опубликованный Секретариатом ООН по климату отчет демонстрирует, что, несмотря на то, что страны "сглаживают кривую" глобальных выбросов парниковых газов, этих усилий по-прежнему недостаточно для ограничения роста глобальной температуры 1,5 градусами Цельсия к концу века.