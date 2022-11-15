Из больниц Стамбула выписали 61 пострадавшего в результате теракта

15 ноя. 23:36

В Стамбуле выписали из больниц 61 пострадавшего в результате теракта, произошедшего в минувшее воскресенье. Об этом сообщил в своих социальных сетях губернатор провинции Стамбул Али Ерликая.

Он подчеркнул, что в настоящее время 14 пациентов находятся в больничных палатах, 6 пациентов - в отделении интенсивной терапии.

Напомним, 13 ноября на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв. Его жертвами стали 6 человек, более 80 пострадали. Полиция задержала 50 подозреваемых в причастности к теракту, включая его исполнительницу.