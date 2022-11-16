В Ростове будут производить современные ноутбуки

16 ноя. 0:05

Группа компаний Option уже до конца текущего 2022 года приступит к строительству в Ростове-на-Дону завода по производству комплектующих для отечественных ноутбуков, - сообщил "Интерфаксу" заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин.

"Инвестиции в первый этап строительства составят порядка 800 млн рублей. Компания сможет выпускать порядка 50 тыс ноутбуков в год", - рассказал Сорокин, передает "Интерфакс".

Программное обеспечение и значительная часть деталей для ноутбуков будут отечественными. В перспективе завод будет производить детали корпуса и упаковку, а пока до завершения его строительства эти детали будут изготовляться в Ессентуках на базе завода "Бештау Электроникс". Там уже налажен выпуск материнских плат для мониторов и системных блоков.

Также компания планирует создать в Ростове-на-Дону производство литий-ионных аккумуляторов для ноутбуков. "Сейчас в нашей стране батареи этого типа выпускают только для автопрома и бесперебойных блоков питания. Состав пластмассы, из которой их производят, запатентован компанией "Бештау"", - пояснил вице-губернатор.

Планируется, что ростовский завод по выпуску радиоэлектронной продукции заработает к апрелю-маю 2023 года. Максимальный объем производства предприятия составит 150 тыс ноутбуков в год.