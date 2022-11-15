Соединенные Штаты расширили список санкций в отношении России

15 ноя. 23:24

США ввели санкции против трех компаний и двух связанных с ЧВК "Вагнер" физических лиц, которых Вашингтон считает причастными к поставкам РФ иранских беспилотников, указано в заявлении Министерства финансов США.

Уточняется, что в список было включено иранское предприятие Shahed Aviation Industries Research Center, которое является производителем беспилотников "Шахед", а также базирующиеся в ОАЭ компании Success Aviation Services FZC и i Jet Global DMCC, которые, по версии американской стороны, обеспечивали поставки иранских беспилотников в РФ.

"Это часть наших более широких усилий, направленных на то, чтобы подорвать военные усилия России и лишить ее необходимой ей военной техники за счет санкций и мер экспортного контроля", - пояснил министр финансов США Джанет Йеллен.

Кроме того, в черный список были включены Аббас Джума и Тигран Срабионов, котоыре, по версии Минфина США, "обеспечивали приобретение иранских беспилотников ЧВК "Вагнер".