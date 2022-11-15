МАГАТЭ обсуждает с Россией и Украиной создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС

15 ноя. 22:58

Международное энергетическое агентство (МАГАТЭ) продолжает попытки договориться Россией и Украиной по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после переговоров с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

"Я рассказал министру (Анналене Бербок) о моих контактах с Дмитрием Кулебой, главой МИД Украины, и с русскими, о попытках выработать общую политическую волю для создания этой защитной зоны, что непросто", - цитирует его ТАСС.

Гросси отметил, что это не невозможно. "И мы не сдаемся", - добавил он.