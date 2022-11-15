Бесплатно привиться от гриппа в Грузии можно до 22 ноября

15 ноя. 22:51

В Грузии продлили срок бесплатной вакцинации населения от гриппа, сделать прививку можно до 22 ноября, сообщает Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья.



Ранее завершить бесплатную вакцинацию населения планировалось 15 ноября. Привиться от гриппа бесплатно могут все граждане Грузии в возрасте от 6 месяцев.



В рамках госпрограммы иммунизации было закупило 200 тыс доз четырехкомпонентной французской вакцины Sanofi Pasteur, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). В настоящее время использовано 100 тыс доз препарата.



Пик гриппа в Грузии ожидается в конце декабря, заболеваемость может оказаться выше, чем в предыдущие годы.