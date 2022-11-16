Азербайджан может превратиться в IT-хаб

В последние годы Южный Кавказ стал объектом пристального внимания мировых центров сил. Стратегическую важность региону, который служит для Европы окном в Азию, придает и то, что через Южный Кавказ проходит один из основных транзитных маршрутов для поставок газа на европейские рынки, пишет предприниматель и соучредитель организации "Одлар Юрду" Ильхам Нагиев для The Jerusalem Post.

Интерес международного сообщества к Южному Кавказу оказывает большое влияние на развитие стран региона, особенно Азербайджана. Транспортная инфраструктура, связывающая Восток и Запад, а также обширные запасы нефти и газа усиливают роль Азербайджана в обеспечении глобальной энергетической безопасности.

При этом между тремя странами Южного Кавказа - Азербайджаном, Грузией и Арменией - наблюдается серьезная конкуренция в области информационных технологий и цифровизации. Азербайджан осознает, что для сохранения лидирующих позиций на Южном Кавказе ему необходима IT-инфраструктура и значительный кадровый потенциал.

В книге "Смена парадигм" известный экономист Зия Куреши исследует влияние цифровой трансформации на сферу экономики и государственную политику. Он пишет, что последнее десятилетие отмечено слабым ростом мировой экономики, а производительность и экономический рост снижаются. Государственной политике и ведущим институтам важно адаптироваться к цифровой экономике.

Сохранение темпов экономического роста будет зависеть от того, насколько экономика Азербайджана адаптируется к современным технологиям и цифровизации. В отчете за 2022 год Всемирный банк отмечает, что к 2030 году доля цифровой экономики в мировом ВВП составит 25%, причем в Азербайджане сохраняется положительная динамика.

По индексу развития цифрового управления и электронного правительства Азербайджан занимает 70-е место среди 193 стран мира - результат выше среднего. В отчете говорится, что цифровизация и развитие в IT-секторе стали важной частью новой модели развития Азербайджана, кроме того, они послужат стимулом для диверсификации экономики.

Уже несколько лет Азербайджан расширяет деятельность по оказанию государственной поддержки развитию IT-сектора и созданию новых стартапов. В 2021 году была составлена программа развития стартап-экосистемы, а также началась выдача сертификатов, освобождающих созданные стартапы от налога на прибыль и подоходного налога. Такого рода поощрение дало мощный толчок к развитию многих стартапов в IT-секторе Азербайджана. Некоторые национальные стартапы уже расширяются в США, Великобритании и ОАЭ.

IT-сектор в Азербайджане развивается по трем основным направлениям. Первые два направления - развитие финансовых технологий и обеспечение кибербезопасности - формируются для удовлетворения потребностей IT-сектора. Еще одно направление - это превращение Азербайджана в страну для IT-аутсорсинга для программистов из разных стран.

Создание Ассоциации организаций кибербезопасности Азербайджана в апреле 2022 года стало важным шагом для сектора кибербезопасности. Платформа объединяет большинство организаций и компаний, работающих в сфере IT, и укрепляет позиции в сфере кибербезопасности.

Необходимость оцифровки и обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры, в свою очередь, требует обучения местного персонала в сфере IT. Азербайджан различными способами развивает профессиональный потенциал местных сотрудников в сфере информационных технологий. Министерство науки и образования и Министерство экономики реализуют проект "IT-Академии", целью которого заявлен выпуск 3 тысяч профессиональных IT-специалистов в ближайшие два-три года. Еще одним направлением в подготовке кадров остается применение в Азербайджане зарубежного опыта.

В этом контексте следует особо отметить сотрудничество Азербайджана с Израилем в области информационных технологий и кибербезопасности. В июне 2022 года по соглашению между Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана и израильским университетом Технион был создан Центр кибербезопасности. В центре, который в ближайшие три года осуществит подготовку более тысячи IT-специалистов, сотрудники Университета Технион преподают курсы в области IT и кибербезопасности.

Один из успешных примеров использования зарубежного опыта в обучении кадров - это образование в сфере IT и обучение, предоставляемые азербайджано-израильским учебным центром при Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности. Наряду со связями между университетами и государственными учреждениями заметно развитие и расширение сотрудничества между азербайджанскими и израильскими частными IT-компаниями. В то же время, для дальнейшего повышения роли Азербайджана в киберпространстве, одна из ведущих израильских компаний AS-Holdings разрабатывает практическую киберобразовательную программу для руководителей, технических специалистов и молодежи в Азербайджане.

Ключевым компонентом в подготовке кадров стало создание спецкурсов и отдельной Школы инженерии и информационных технологий в Университете ADA. С 2013 года Школа выпустила множество профессионалов в сфере IT.

Работа в сфере информационных технологий, налаживание международного сотрудничества и повышение кадрового потенциала увеличивают возможности для постепенного превращения Азербайджана в IT-хаб Южного Кавказа. Это позволит Азербайджану стать ведущим центром IT-услуг для других стран.

Превращение Азербайджана в IT-хаб имеет решающее значение с учетом геополитического положения страны, ее глобальной энергетической и транспортной инфраструктуры. Сейчас Азербайджан - единственный безопасный коридор между Центральной Азией и Западом, и поэтому интеграция стран региона с Западом во многом возможна благодаря Азербайджану. Более того, причинами для развития Азербайджана в качестве IT-центра выступают такие факторы, как интеграция инноваций в глобальные технологии и передача технологий.

Число аналитиков данных в Азербайджане растет, а в исследования искусственного интеллекта и наращивание потенциала в этом секторе уже были сделаны первые инвестиции. Несмотря на индустриальную экономику в Азербайджане внимательно следят за тенденциями, характерными для постиндустриальных государств, и применяют их для дальнейшего развития своего IT-сектора.