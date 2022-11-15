Иранская ядерная сделка может быть возобновлена до конца года

15 ноя. 23:05

Шансы на достижение договоренностей по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) есть, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Я лично ожидаю [договоренности до конца года]. Очень рассчитываю, что это состоится. Шансы есть. Наконец мы прошли промежуточные выборы в США, которые не напрямую, но воздействовали на процесс. Надеюсь, что теперь американским партнерам по переговорам ничто не мешает перейти к осуществлению финальных шагов, чтобы договоренность о восстановлении СВПД вступила в силу. Иранские коллеги готовы к этому, дело за США», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Далее он отметил, что в том случае, если будет принято решение возобновить процесс, то все развязки могут быть найдены в течение нескольких дней или часов. «Если американцы примут решение заблокировать переговорный процесс, то ничего не будет. Но пока вроде бы никаких признаков наличия таких намерений нет», - цитирует Ульянова ТАСС.