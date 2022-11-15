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Иранская ядерная сделка может быть возобновлена до конца года

Иранская ядерная сделка может быть возобновлена до конца года

Шансы на достижение договоренностей по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) есть, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Я лично ожидаю [договоренности до конца года]. Очень рассчитываю, что это состоится. Шансы есть. Наконец мы прошли промежуточные выборы в США, которые не напрямую, но воздействовали на процесс. Надеюсь, что теперь американским партнерам по переговорам ничто не мешает перейти к осуществлению финальных шагов, чтобы договоренность о восстановлении СВПД вступила в силу. Иранские коллеги готовы к этому, дело за США», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Далее он отметил, что в том случае, если будет принято решение возобновить процесс, то все развязки могут быть найдены в течение нескольких дней или часов. «Если американцы примут решение заблокировать переговорный процесс, то ничего не будет. Но пока вроде бы никаких признаков наличия таких намерений нет», - цитирует Ульянова ТАСС.

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