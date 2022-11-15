Эрдоган: резолюция Сената Франции посягает на суверенитет Азербайджана

15 ноя. 22:42

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил Сенат Франции за принятие антиазербайджанской резолюции. Об этом пишут турецкие СМИ.

Турецкий лидер отметил, что этот документ посягает на суверенитет Азербайджана, передает Ahvalnews.

Эрдоган пояснил, что Азербайджан не претендовал на чьи-либо земли, а освободил свои собственные территории, которые почти 30 лет назад оккупировала Армения, несмотря на резолюции Организации Объединенных Наций (ООН) и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

"Решение, принятое в парламенте Франции, страны-сопредседателя Минской группы, является полной катастрофой и скандалом", - подчеркнул президент Турции.

Он также обратился к международной общественности с призывом отреагировать на действия французских парламентариев, принявших эту резолюцию.

Напомним, ранее сегодня Сенат Франции почти единогласно принял резолюцию, призывающую правительство Франции и остальные страны Евросоюза ввести санкции против Баку. За нее проголосовали 295 депутатов, против - 1. В частности, в документе содержится призыв к правительству и ЕС конфисковать имущество азербайджанских лидеров и ввести запрет на импорт азербайджанских нефти и газа.