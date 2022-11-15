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Коротченко раскритиковал Сенат Франции за антиазербайджанскую резолюцию

Коротченко раскритиковал Сенат Франции за антиазербайджанскую резолюцию

Политический аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко подверг критике Сенат Франции за принятие антиазербайджанской резолюции.

"После позорной антиазербайджанской резолюции Сенат Франции должен быть переименован в Сенат армянской диаспоры Франции: pecunia non olet - деньги не пахнут - видимо именно этим тезисом руководствовался каждый из тех сенаторов, кто проголосовал за", - написал он в своем Telegram-канале.

"P.S. Как известно, во Франции даже экс-президенты работают «консультантами» у армянских миллиардеров - см. пример Саркози. Он от Ливии взятки брал, будучи президентом. А что Макрон?", - добавил Коротченко.

Вечером 15 ноября Сенат Франции почти единогласно принял резолюцию, призывающую правительство Франции и остальные страны Евросоюза ввести санкции против Баку. За документ проголосовали 295 депутатов, против - 1.

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