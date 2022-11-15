Коротченко раскритиковал Сенат Франции за антиазербайджанскую резолюцию

15 ноя. 21:49

Политический аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко подверг критике Сенат Франции за принятие антиазербайджанской резолюции.

"После позорной антиазербайджанской резолюции Сенат Франции должен быть переименован в Сенат армянской диаспоры Франции: pecunia non olet - деньги не пахнут - видимо именно этим тезисом руководствовался каждый из тех сенаторов, кто проголосовал за", - написал он в своем Telegram-канале.

"P.S. Как известно, во Франции даже экс-президенты работают «консультантами» у армянских миллиардеров - см. пример Саркози. Он от Ливии взятки брал, будучи президентом. А что Макрон?", - добавил Коротченко.

Вечером 15 ноября Сенат Франции почти единогласно принял резолюцию, призывающую правительство Франции и остальные страны Евросоюза ввести санкции против Баку. За документ проголосовали 295 депутатов, против - 1.