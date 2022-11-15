Саудовская Аравия пересядет на электромобили

Саудовская компания по развитию устойчивого туризма Red Sea Global (RSG) подписала с Electromin и Международной энергетической корпорацией соглашение о предоставлении углеродно-нейтральной сети электрической мобильности для своего развития на Красном море.

Arab News отмечает, что вместе с китайской компанией Yutong и европейским производителем и поставщиком электромобилей EURABUS компания Electromin займется поставками электроавтобусов с нулевым уровнем выбросов. Эти автобусы, которые сначала будут использоваться для перевозки сотрудников компании, объединены в первую интеллектуальную устойчивую интегрированную транспортную сеть компании. "Сделка стала первым шагом на пути к полностью интегрированной сети мобильности, охватывающей сушу, море и воздух, которая обеспечит безопасное передвижение посетителей, жителей и товаров", - сказал Андреас Т. Флуроу, исполнительный директор RSG по мобильным операциям.

Для удобства обслуживания регулярных маршрутов парк будет состоять из двух типов транспортных средств: небольшого автобуса с запасом хода около 250 км и более крупного автобуса с запасом хода около 350 км при полной зарядке. Транспорт без выбросов в RSG соответствует стремлению компании обеспечить солнечной энергией весь регион, что позволит сократить выбросы углерода примерно на 500 тысяч тонн в год. Комментируя сделку, генеральный директор группы RSG Джон Пагано сказал: "Наша миссия всегда заключалась в том, чтобы установить стандарт регенеративного туризма. Углеродно-нейтральные операции в Красном море будут способствовать достижению этой цели".

Стремление RSG к устойчивой мобильности согласуется с целями стратегии Саудовской Аравии "Видение 2030", направленными на сокращение выбросов углерода и обеспечение устойчивости для преодоления последствий изменения климата. Компания также создаст новый курорт Faena The Red Sea, который откроется в 2024 году. RSG контролирует более десятка проектов, охватывающих побережье Красного моря в Саудовской Аравии, с потенциалом расширения за пределы королевства.

Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед ибн Салман запустил первый саудовский бренд электромобилей Ceer. Компания Ceer намерена внести вклад в ВВП Саудовской Аравии в размере 8 миллиардов долларов к 2034 году.

Частью стратегии Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии заявлена диверсификация роста ВВП путем инвестирования в перспективные растущие отрасли. Ceer привлечет более 150 миллионов долларов прямых иностранных инвестиций и создаст до 30 тысяч прямых и косвенных рабочих мест.

Руководитель Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии Ясир Аль-Румайян сказал, что королевство планирует инвестировать в сектор электронных транспортных средств и производить 328 тысяч электромобилей в год. К 2030 году королевство намерено производить 50% своей энергии из возобновляемых источников, и Инвестиционный фонд отвечает за разработку 70% этой возобновляемой энергии.

Разрабатывая планы по расширению производства электромобилей в Саудовской Аравии, Cadillac (подразделение американского производителя автомобилей General Motors Corp.) также планирует запустить свой первый электромобиль в королевстве в первой половине 2023 года. Как заявил Кристиан Акилина, управляющий директор Cadillac: "Мы ведем переговоры с государственными органами, и их цель электрифицировать 30% транспорта Эр-Рияда к 2030 году дает нам импульс".