Легенда иранского футбола решил не ехать на чемпионат мира в Катар из-за ситуации в стране

15 ноя. 20:48

Легенда иранского футбола Али Даеи принял решение не посещать чемпионат мира в Катаре, несмотря на приглашение Международной Федерации футбола (ФИФА) и Федерации футбола Катара. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

"Приветствую вас, дорогие соотечественники. В эти дни, когда большинство из нас не может чувствовать себя нормально, я ответил отказом на официальное предложение ФИФА и Федерации футбола Катара посетить чемпионат мира вместе с женой и дочерьми", - поведал спортсмен.

Он подчеркнул, что в эти дни хочет быть вместе со своими соотечественниками на родине. "Хочу выразить свое сочувствие всем семьям, которые потеряли близких в эти дни. Надеюсь на светлые времена для Ирана и иранцев", - подчеркнул Али Даеи.

Напомним, 13 сентября полиция нравов Ирана задержала за "неправильное" ношение хиджаба 22-летнюю Махсу Амини, когда она выходила из метро вместе со своим братом. Полицейские сказали ему, что заберут сестру в участок на занятие по "перевоспитанию" и отпустят. Из участка девушку привезли в больницу, где она впоследствии скончалась. Родственники заподозрили полицейских в убийстве, так как у Амини не было сердечных заболеваний. В день смерти, 16 сентября, в Иране начались первые акции протеста, которые продолжаются до сих пор и охватили десятки городов.