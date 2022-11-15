РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

В Баку пройдет спектакль, посвященный матерям шехидов 

В Баку пройдет спектакль, посвященный матерям шехидов 

В 95-й сезон Азербайджанский государственный театр юного зрителя представит на суд публики моноспектакль “İnanıram” (Я верю), по произведению писателя-драматурга Ульвии Гейдаровой,  Спектакль посвящен шехидам и матерям героев Карабахской войны. 
Режиссер-постановщик и оформитель сцены – Эльшад Рагимзаде, музыкальное оформление – Айгюль Гулиева, ассистент режиссера – Сона Мустафаева. Образ матери воплотит Земфира Абдулсамедова. Дата премьеры – 16 декабря.

1115 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version