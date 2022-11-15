Краснодар подморозит и затуманит 

15 ноя. 21:25

Синоптики предупредили жителей Краснодара о заморозках и тумане 16 ноября, сообщили в краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Минусовые температуры прогнозируются сегодня ночью: столбики термометров в региональной столице опустятся до -1-3 градусов. Утром возможен туман.

«В Краснодаре будет наблюдаться переменная облачность и без осадков. Ветер южной четверти ночью до 4-9 метров в секунду, днем – до 6-11 м/с», - говорится в прогнозе. Днем потеплеет до +11-13 градусов.